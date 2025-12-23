Banca di Pescia

Finale di Coppa Italia, 700 euro di multa alla Lucchese

martedì, 30 dicembre 2026, 18:41

Il giudice sportivo ha comminato una multa di 700 euro alla Lucchese "per avere, propri sostenitori prima dell'inizio della gara, lanciato fumogeni sul terreno di gioco provocando danni al manto sintetico dell'impianto" nella gara di finale di Coppa Italia del 17 dicembre scorso.

Altre notizie brevi

mercoledì, 31 dicembre 2026, 09:13

Prima di ritorno, tutte le gare in programma

Con il nuovo anno inizia il girone di ritorno per i rossoneri. Ecco tutte le gare in programma nella prima giornata nel fine settimana:

martedì, 30 dicembre 2026, 09:35

Ultimo allenamento dell'anno per i rossoneri

Oggi l'ultimo allenamento dell'anno per i rossoneri, poi mister Pirozzi lascerà 48 ore di riposo ai giocatori e l'attività riprenderà il 2 gennaio in vista della gara di domenica prossima a Cerreto Guidi.

lunedì, 29 dicembre 2026, 09:00

Cerretese, ecco due rinforzi a centrocampo e in attacco

La Cerretese, prossima avversaria dei rossoneri, ha ufficializzato l'arrivo di due nuovi giocatori. Si tratti di Gianluca Camaiani attaccante classe 2003 proveniente dal Camaiore, e di Aurelio Stringara, centrocampista classe 2002 proveniente dal Perignano.

martedì, 23 dicembre 2025, 17:43

Rappresentativa Under 19 regionale: convocati anche i rossoneri Venanzi e Ragghianti

La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per il giorno 30 dicembre a Montevarchi per l'allenamento e la gara amichevole contro l'Atletico Levane Leona della Rappresentativa Under 19 regionale: tra essi anche i rossoneri Francesco Venanzi e Martino Ragghianti.

