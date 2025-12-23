Finale di Coppa Italia, 700 euro di multa alla Lucchese

Altre notizie brevi

mercoledì, 31 dicembre 2026, 09:13

Con il nuovo anno inizia il girone di ritorno per i rossoneri. Ecco tutte le gare in programma nella prima giornata nel fine settimana:

martedì, 30 dicembre 2026, 09:35

Oggi l'ultimo allenamento dell'anno per i rossoneri, poi mister Pirozzi lascerà 48 ore di riposo ai giocatori e l'attività riprenderà il 2 gennaio in vista della gara di domenica prossima a Cerreto Guidi.

lunedì, 29 dicembre 2026, 09:00

La Cerretese, prossima avversaria dei rossoneri, ha ufficializzato l'arrivo di due nuovi giocatori. Si tratti di Gianluca Camaiani attaccante classe 2003 proveniente dal Camaiore, e di Aurelio Stringara, centrocampista classe 2002 proveniente dal Perignano.

martedì, 23 dicembre 2025, 17:43

La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per il giorno 30 dicembre a Montevarchi per l'allenamento e la gara amichevole contro l'Atletico Levane Leona della Rappresentativa Under 19 regionale: tra essi anche i rossoneri Francesco Venanzi e Martino Ragghianti.