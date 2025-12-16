Giudice sportivo, Iommazzo (Fucecchio) fermato per un turno

Altre notizie brevi

giovedì, 18 dicembre 2025, 21:48

Riccardo Chiesa è un nuovo calciatore della Lucchese, terzino classe 2007, nato a Varese. Chiesa arriva dal Catanzaro, club con cui ha iniziato l’attuale stagione nel campionato Primavera 2. Ha già vestito la maglia della Lucchese durante la scorsa annata, quando ha disputato il campionato Primavera 3.

giovedì, 18 dicembre 2025, 11:09

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:42

Nessun tesserato rossonero in sala stampa al termine della sconfitta nella finale di Coppa Italia. Continua dunque il silenzio in casa rossonera.

martedì, 16 dicembre 2025, 09:09

La gara di finale Coppa Italia tra Lucchese e Sangiovannese sarà trasmessa in diretta dall’emittente TV Prato sul canale 75 del Digitale Terrestre, dalla APP gratuita e dalla pagina Facebook di ReteMia e dalla pagina Facebook della Lucchese Calcio.