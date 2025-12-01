Banca di Pescia

Giudice sportivo, Riad salterà la finale di Coppa Italia

giovedì, 4 dicembre 2025, 19:08

Con il cartellino giallo rimediato contro la Sestese, Ahmad Riad è stato squalificato per un turno di Coppa Italia e dunque dovrà saltare la finale contro la Sangiovannese, che, a sua volta, dovrà fare a meno di Niccolò Falligiani, a sua volta fermato per una gara. Per quanto riguarda invece il campionato, il Perignano, prossimo avversario dei rossoneri, ha visto squalificare per un turno Marco Giordani che dovrà quindi saltare la gara di domenica. 

Altre notizie brevi

giovedì, 4 dicembre 2025, 18:36

Trofeo Podistico Lucchese, l'appuntamento del fine settimana

Una manifestazione legata al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario.Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini...

mercoledì, 3 dicembre 2025, 16:43

Coppa Italia, la prima finalista è la Sangiovannese

Si è conclusa la prima semifinale valida per la fase regionale della Coppa Italia tra Sangiovannese e Valentino Mazzola. A andare in finale vincendo ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sullo 0-0, è stata la Sangiovannese che si è imposta per 5-4.

martedì, 2 dicembre 2025, 12:27

Lutto in casa rossonera, muore il padre di Martino Ragghianti

Un gravissimo lutto ha colpito la famiglia rossonera: è morto Umberto Ragghianti, il padre dell'attaccante Martino e noto medico della zona. "Tutta la società, lo staff tecnico e i compagni di squadra – si legge in una nota della società – si stringono attorno a Martino Ragghianti per la perdita...

lunedì, 1 dicembre 2025, 15:10

Coppa Italia, Lucchese-Sestese: arbitra Briganti di Carrara

La semifinale di Coppa Italia fase regionale tra Lucchese e Sestese, in programma mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Nicolò Andrea Briganti della sezione AIA di Carrara. Briganti sarà coadiuvato da Gabriele Checchi di Viareggio e da Elena Tarandetti di Pontedera.

