In difesa un nuovo ritorno: ecco Chiesa

Altre notizie brevi

giovedì, 18 dicembre 2025, 21:46

Gaetano Mario Iommazzo, giocatore del Fucecchio, prossimo avversario dei rossoneri in campionato, è stato fermato per un turno dal giudice sportivo e dunque non sarà in campo domenica proprio nel match con la Lucchese.

giovedì, 18 dicembre 2025, 11:09

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:42

Nessun tesserato rossonero in sala stampa al termine della sconfitta nella finale di Coppa Italia. Continua dunque il silenzio in casa rossonera.

martedì, 16 dicembre 2025, 09:09

La gara di finale Coppa Italia tra Lucchese e Sangiovannese sarà trasmessa in diretta dall’emittente TV Prato sul canale 75 del Digitale Terrestre, dalla APP gratuita e dalla pagina Facebook di ReteMia e dalla pagina Facebook della Lucchese Calcio.