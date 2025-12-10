Lucchese-Cecina, arbitra Iglio di Pistoia

Altre notizie brevi

venerdì, 12 dicembre 2025, 13:50

La Lucchese ha annunciato la partenza dell'e-commerce per il materiale sportivo della società. I tifosi rossoneri possono ora trovare il materiale in vendita, a cominciare dalle belle maglie firmate Kappa sia nella versione con gli sponsor che senza, all'indirizzo: https://www.lucchesecalcio.com/shop/

venerdì, 12 dicembre 2025, 13:34

L'attaccante rossonero Martino Ragghianti è stato convocato dalla Rappresentativa nazionale dilettanti Under 19 per il raduno dell'area Nord. Ragghianti, che è l'unico a livello della regione Toscana ad essere stato scelto, è stato convocato per mercoledì 17 dicembre, al Centro Sportivo Veronello a Calmasino. E' il solito giorno della finale...

giovedì, 11 dicembre 2025, 09:22

Una manifestazione legata al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

mercoledì, 10 dicembre 2025, 09:16

Sedicesima di andata che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare: