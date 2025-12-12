Lucchese-Sangiovannese, ecco dove vederla

martedì, 16 dicembre 2025, 09:09
La gara di finale Coppa Italia tra Lucchese e Sangiovannese sarà trasmessa in diretta dall’emittente TV Prato sul canale 75 del Digitale Terrestre, dalla APP gratuita e dalla pagina Facebook di ReteMia e dalla pagina Facebook della Lucchese Calcio.
lunedì, 15 dicembre 2025, 10:19
La finale di Coppa Italia regionale tra Lucchese e Sangiovannese in programma mercoledì prossimo a Firenze sarà diretta da Niccolò Carnevali della sezione AIA di Prato. Carnevali sarà coadiuvato da Davide Valeri di Firenze e da Stefano Dore di Pisa.
domenica, 14 dicembre 2025, 18:29
Nessun tesserato rossonero si è presentato a fine gara in sala stampa, dunque continua, dopo Perignano, il silenzio dei gruppo squadra che nelle intenzioni è volto a trovare la massima concentrazione in queste gare prima della sosta di Natale.
domenica, 14 dicembre 2025, 17:02
Si sono concluse tutte le gare valide per la sedicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco tutti i risultati delle gare:
venerdì, 12 dicembre 2025, 13:50
La Lucchese ha annunciato la partenza dell'e-commerce per il materiale sportivo della società. I tifosi rossoneri possono ora trovare il materiale in vendita, a cominciare dalle belle maglie firmate Kappa sia nella versione con gli sponsor che senza, all'indirizzo: https://www.lucchesecalcio.com/shop/