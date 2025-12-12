Lucchese-Sangiovannese, ecco dove vederla

martedì, 16 dicembre 2025, 09:09

La gara di finale Coppa Italia tra Lucchese e Sangiovannese sarà trasmessa in diretta dall’emittente TV Prato sul canale 75 del Digitale Terrestre, dalla APP gratuita e dalla pagina Facebook di ReteMia e dalla pagina Facebook della Lucchese Calcio.