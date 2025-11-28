Lutto in casa rossonera, muore il padre di Martino Ragghianti

martedì, 2 dicembre 2025, 12:27
Un gravissimo lutto ha colpito la famiglia rossonera: è morto il padre dell'attaccante Martino Ragghianti, noto medico della zona. "Tutta la società, lo staff tecnico e i compagni di squadra – si legge in una nota della società – si stringono attorno a Martino Ragghianti per la perdita del caro papà. In questo momento di grande dolore, siamo vicini al nostro Martino e alla sua famiglia, ai quali vanno il nostro abbraccio e le più sentite condoglianze. Alla famiglia vanno le condoglianze anche della nostra redazione.
lunedì, 1 dicembre 2025, 15:10
La semifinale di Coppa Italia fase regionale tra Lucchese e Sestese, in programma mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Nicolò Andrea Briganti della sezione AIA di Carrara. Briganti sarà coadiuvato da Gabriele Checchi di Viareggio e da Elena Tarandetti di Pontedera.
domenica, 30 novembre 2025, 16:35
Si sono concluse tutte le gare valide per la quattordicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:
sabato, 29 novembre 2025, 16:30
Solo un pari nell'anticipo valido per la quattordicesima di andata per il Viareggio che sul proprio campo è stato fermato sullo 0-0 dalla Pro Livorno.
venerdì, 28 novembre 2025, 08:51
Lucchese-Cenaia, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Giampiero Marongiu della seziona AIA di Livorno. Marangiu sarà coadiuvato da Luigi Egitto di Arezzo e da Francesco De Feudis di Firenze.