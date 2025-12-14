Nessun tesserato in sala stampa

Altre notizie brevi

martedì, 16 dicembre 2025, 09:09

La gara di finale Coppa Italia tra Lucchese e Sangiovannese sarà trasmessa in diretta dall’emittente TV Prato sul canale 75 del Digitale Terrestre, dalla APP gratuita e dalla pagina Facebook di ReteMia e dalla pagina Facebook della Lucchese Calcio.

lunedì, 15 dicembre 2025, 10:19

La finale di Coppa Italia regionale tra Lucchese e Sangiovannese in programma mercoledì prossimo a Firenze sarà diretta da Niccolò Carnevali della sezione AIA di Prato. Carnevali sarà coadiuvato da Davide Valeri di Firenze e da Stefano Dore di Pisa.

domenica, 14 dicembre 2025, 18:29

Nessun tesserato rossonero si è presentato a fine gara in sala stampa, dunque continua, dopo Perignano, il silenzio dei gruppo squadra che nelle intenzioni è volto a trovare la massima concentrazione in queste gare prima della sosta di Natale.

domenica, 14 dicembre 2025, 17:02

Si sono concluse tutte le gare valide per la sedicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco tutti i risultati delle gare: