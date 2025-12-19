Nessun tesserato in sala stampa

Altre notizie brevi

domenica, 21 dicembre 2025, 16:34

Si sono concluse tutte le gare valide per l'ultima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 20 dicembre 2025, 16:27

Si sono disputate due gare in anticipo sull'ultima di andata nel girone dei rossoneri. La Zenith Prato vincendo di misura si è riportata almeno temporaneamente al comando della classifica. Ecco i risultati:

venerdì, 19 dicembre 2025, 18:26

Ultima di andata che nel girone dei rossoneri coincide con il fine settimana prima delle feste natalizie. Ecco tutte le gare in programma:

venerdì, 19 dicembre 2025, 18:04

Fucecchio-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Guido Lachi della sezione AIA di Siena. Lachi sarà coadiuvato da Matteo Pacini e Clara De Matteis di Empoli.