Nessun tesserato in sala stampa

domenica, 14 dicembre 2025, 17:02

Si sono concluse tutte le gare valide per la sedicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco tutti i risultati delle gare:

venerdì, 12 dicembre 2025, 13:50

La Lucchese ha annunciato la partenza dell'e-commerce per il materiale sportivo della società. I tifosi rossoneri possono ora trovare il materiale in vendita, a cominciare dalle belle maglie firmate Kappa sia nella versione con gli sponsor che senza, all'indirizzo: https://www.lucchesecalcio.com/shop/

venerdì, 12 dicembre 2025, 13:34

L'attaccante rossonero Martino Ragghianti è stato convocato dalla Rappresentativa nazionale dilettanti Under 19 per il raduno dell'area Nord. Ragghianti, che è l'unico a livello della regione Toscana ad essere stato scelto, è stato convocato per mercoledì 17 dicembre, al Centro Sportivo Veronello a Calmasino. E' il solito giorno della finale...

venerdì, 12 dicembre 2025, 09:18

Lucchese-Cecina, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Luca Iglio della sezione AIA di Pistoia. Iglio sarà coadiuvato da Kevin Scanu di Valdarno e da Francesco Corcione di Pisa.