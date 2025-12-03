Perignano-Lucchese, arbitra Marchi di Siena

Altre notizie brevi

venerdì, 5 dicembre 2025, 10:42

Quindicesima di andata che nel girone dei rossoneri sarà disputata in questo fine settimana. Ecco le gare in programma:

giovedì, 4 dicembre 2025, 19:08

Con il cartellino giallo rimediato contro la Sestese, Ahmad Riad è stato squalificato per un turno di Coppa Italia e dunque dovrà saltare la finale contro la Sangiovannese, che, a sua volta, dovrà fare a meno di Niccolò Falligiani, a sua volta fermato per una gara.

giovedì, 4 dicembre 2025, 18:36

Una manifestazione legata al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario.Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini...

mercoledì, 3 dicembre 2025, 16:43

Si è conclusa la prima semifinale valida per la fase regionale della Coppa Italia tra Sangiovannese e Valentino Mazzola. A andare in finale vincendo ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sullo 0-0, è stata la Sangiovannese che si è imposta per 5-4.