Perignano-Lucchese, diretta sui canali social

Altre notizie brevi

venerdì, 5 dicembre 2025, 10:44

Perignano-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Manuel Marchi della sezione AIA di Siena. Marchi sarà coadiuvato da Kristian Rama e Edoardo Bo di Livorno.

venerdì, 5 dicembre 2025, 10:42

Quindicesima di andata che nel girone dei rossoneri sarà disputata in questo fine settimana. Ecco le gare in programma:

giovedì, 4 dicembre 2025, 19:08

Con il cartellino giallo rimediato contro la Sestese, Ahmad Riad è stato squalificato per un turno di Coppa Italia e dunque dovrà saltare la finale contro la Sangiovannese, che, a sua volta, dovrà fare a meno di Niccolò Falligiani, a sua volta fermato per una gara.

giovedì, 4 dicembre 2025, 18:36

Una manifestazione legata al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario.Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini...