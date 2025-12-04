Banca di Pescia

Quindicesima di andata, nell'anticipo la Cerretese batte il Belvedere

sabato, 6 dicembre 2025, 18:59

Nell'anticipo valido per la quindicesima di andata, la Cerretese ha battuto per 1-0 il Belvedere sul proprio terreno.

sabato, 6 dicembre 2025, 07:39

Perignano-Lucchese, diretta sui canali social

La gara Perignano-Lucchese, a cui ancora una volta non potranno assistere i tifosi rossoneri residenti in provincia di Lucca, sarà trasmessa in diretta sui canali social della Lucchese.

venerdì, 5 dicembre 2025, 10:44

Perignano-Lucchese, arbitra Marchi di Siena

Perignano-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Manuel Marchi della sezione AIA di Siena. Marchi sarà coadiuvato da Kristian Rama e Edoardo Bo di Livorno.

venerdì, 5 dicembre 2025, 10:42

Quindicesima di andata, tutte le gare in programma

Quindicesima di andata che nel girone dei rossoneri sarà disputata in questo fine settimana. Ecco le gare in programma:

giovedì, 4 dicembre 2025, 19:08

Giudice sportivo, Riad salterà la finale di Coppa Italia

Con il cartellino giallo rimediato contro la Sestese, Ahmad Riad è stato squalificato per un turno di Coppa Italia e dunque dovrà saltare la finale contro la Sangiovannese, che, a sua volta, dovrà fare a meno di Niccolò Falligiani, a sua volta fermato per una gara.

