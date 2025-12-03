Quindicesima di andata, tutte le gare in programma

venerdì, 5 dicembre 2025, 10:42
Quindicesima di andata che nel girone dei rossoneri sarà disputata in questo fine settimana. Ecco le gare in programma:
Perignano-Lucchese
Cenaia-Massese
Fucecchio-San Giuliano
Montespertoli-Larcianese
Pro Livorno-Castelnuovo G.
Cerretese-Belvedere
Cecina-Sestese
Zenith Prato-Viareggio
venerdì, 5 dicembre 2025, 10:44
Perignano-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Manuel Marchi della sezione AIA di Siena. Marchi sarà coadiuvato da Kristian Rama e Edoardo Bo di Livorno.
giovedì, 4 dicembre 2025, 19:08
Con il cartellino giallo rimediato contro la Sestese, Ahmad Riad è stato squalificato per un turno di Coppa Italia e dunque dovrà saltare la finale contro la Sangiovannese, che, a sua volta, dovrà fare a meno di Niccolò Falligiani, a sua volta fermato per una gara.
giovedì, 4 dicembre 2025, 18:36
Una manifestazione legata al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario.Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini...
mercoledì, 3 dicembre 2025, 16:43
Si è conclusa la prima semifinale valida per la fase regionale della Coppa Italia tra Sangiovannese e Valentino Mazzola. A andare in finale vincendo ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sullo 0-0, è stata la Sangiovannese che si è imposta per 5-4.