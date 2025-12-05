Quindicesima di andata, tutti i risultati: si rilancia il Viareggio

domenica, 7 dicembre 2025, 16:31
Si sono concluse tutte le gare valide per la quindicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:
Perignano-Lucchese 0-0
Cenaia-Massese 2-0
Fucecchio-San Giuliano 1-1
Montespertoli-Larcianese 1-1
Pro Livorno-Castelnuovo G. 1-1
Cerretese-Belvedere 1-0
Cecina-Sestese 2-0
Zenith Prato-Viareggio 0-1
sabato, 6 dicembre 2025, 18:59
Nell'anticipo valido per la quindicesima di andata, la Cerretese ha battuto per 1-0 il Belvedere sul proprio terreno.
sabato, 6 dicembre 2025, 07:39
La gara Perignano-Lucchese, a cui ancora una volta non potranno assistere i tifosi rossoneri residenti in provincia di Lucca, sarà trasmessa in diretta sui canali social della Lucchese.
venerdì, 5 dicembre 2025, 10:44
Perignano-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Manuel Marchi della sezione AIA di Siena. Marchi sarà coadiuvato da Kristian Rama e Edoardo Bo di Livorno.
venerdì, 5 dicembre 2025, 10:42
Quindicesima di andata che nel girone dei rossoneri sarà disputata in questo fine settimana. Ecco le gare in programma: