Quindicesima di andata, tutti i risultati: si rilancia il Viareggio

Altre notizie brevi

sabato, 6 dicembre 2025, 18:59

Nell'anticipo valido per la quindicesima di andata, la Cerretese ha battuto per 1-0 il Belvedere sul proprio terreno.

sabato, 6 dicembre 2025, 07:39

La gara Perignano-Lucchese, a cui ancora una volta non potranno assistere i tifosi rossoneri residenti in provincia di Lucca, sarà trasmessa in diretta sui canali social della Lucchese.

venerdì, 5 dicembre 2025, 10:44

Perignano-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Manuel Marchi della sezione AIA di Siena. Marchi sarà coadiuvato da Kristian Rama e Edoardo Bo di Livorno.

venerdì, 5 dicembre 2025, 10:42

Quindicesima di andata che nel girone dei rossoneri sarà disputata in questo fine settimana. Ecco le gare in programma: