Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

Rappresentativa Under 19 regionale: convocati anche i rossoneri Venanzi e Ragghianti

martedì, 23 dicembre 2025, 17:43

La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per il giorno 30 dicembre a Montevarchi per l'allenamento e la gara amichevole contro l'Atletico Levane Leona della Rappresentativa Under 19 regionale: tra essi anche i rossoneri Francesco Venanzi e Martino Ragghianti.

 

 

caffè bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

Altre notizie brevi

domenica, 21 dicembre 2025, 16:40

Nessun tesserato in sala stampa

Anche al termine della gara contro il Fucecchio i tesserati rossoneri non rilasceranno dichiarazioni: va avanti il silenzio pre e post gara.

domenica, 21 dicembre 2025, 16:34

Ultima di andata, tutti i risultati: si fa sotto il Viareggio

Si sono concluse tutte le gare valide per l'ultima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

ESSECIstampa

sabato, 20 dicembre 2025, 16:27

Ultima di andata, la Zenith vince nell'anticipo

Si sono disputate due gare in anticipo sull'ultima di andata nel girone dei rossoneri. La Zenith Prato vincendo di misura si è riportata almeno temporaneamente al comando della classifica. Ecco i risultati:

venerdì, 19 dicembre 2025, 18:26

Ultima di andata, le gare in programma

Ultima di andata che nel girone dei rossoneri coincide con il fine settimana prima delle feste natalizie. Ecco tutte le gare in programma:

Ricerca nel sito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company