Rappresentativa Under 19 regionale: convocati anche i rossoneri Venanzi e Ragghianti

martedì, 23 dicembre 2025, 17:43

La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per il giorno 30 dicembre a Montevarchi per l'allenamento e la gara amichevole contro l'Atletico Levane Leona della Rappresentativa Under 19 regionale: tra essi anche i rossoneri Francesco Venanzi e Martino Ragghianti.