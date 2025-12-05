Banca di Pescia

Sedicesima di andata, tutte le gare in programma

mercoledì, 10 dicembre 2025, 09:16

Sedicesima di andata che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare:

Lucchese-Cecina

Larcianese-Cenaia

Belvedere-Real Forte

Castelnuovo G-Zenith Prato

Massese-Perignano

San Giuliano-Pro Livorno

Sestese-Fucecchio

Viareggio-Cerretese

Altre notizie brevi

domenica, 7 dicembre 2025, 16:31

Quindicesima di andata, tutti i risultati: si rilancia il Viareggio

Si sono concluse tutte le gare valide per la quindicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 6 dicembre 2025, 18:59

Quindicesima di andata, nell'anticipo la Cerretese batte il Belvedere

Nell'anticipo valido per la quindicesima di andata, la Cerretese ha battuto per 1-0 il Belvedere sul proprio terreno.

sabato, 6 dicembre 2025, 07:39

Perignano-Lucchese, diretta sui canali social

La gara Perignano-Lucchese, a cui ancora una volta non potranno assistere i tifosi rossoneri residenti in provincia di Lucca, sarà trasmessa in diretta sui canali social della Lucchese.

venerdì, 5 dicembre 2025, 10:44

Perignano-Lucchese, arbitra Marchi di Siena

Perignano-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Manuel Marchi della sezione AIA di Siena. Marchi sarà coadiuvato da Kristian Rama e Edoardo Bo di Livorno.

