Sedicesima di andata, tutte le gare in programma

mercoledì, 10 dicembre 2025, 09:16
Sedicesima di andata che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare:
Lucchese-Cecina
Larcianese-Cenaia
Belvedere-Real Forte
Castelnuovo G-Zenith Prato
Massese-Perignano
San Giuliano-Pro Livorno
Sestese-Fucecchio
Viareggio-Cerretese
domenica, 7 dicembre 2025, 16:31
Si sono concluse tutte le gare valide per la quindicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:
sabato, 6 dicembre 2025, 18:59
Nell'anticipo valido per la quindicesima di andata, la Cerretese ha battuto per 1-0 il Belvedere sul proprio terreno.
sabato, 6 dicembre 2025, 07:39
La gara Perignano-Lucchese, a cui ancora una volta non potranno assistere i tifosi rossoneri residenti in provincia di Lucca, sarà trasmessa in diretta sui canali social della Lucchese.
venerdì, 5 dicembre 2025, 10:44
Perignano-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Manuel Marchi della sezione AIA di Siena. Marchi sarà coadiuvato da Kristian Rama e Edoardo Bo di Livorno.