Sedicesima di andata, tutti i risultati: vincono le inseguitrici

domenica, 14 dicembre 2025, 17:02
Si sono concluse tutte le gare valide per la sedicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco tutti i risultati delle gare:
Lucchese-Cecina 2-1
Larcianese-Cenaia 0-1
Belvedere-Real Forte 2-1
Castelnuovo G-Zenith Prato 1-2
Massese-Perignano 2-1
San Giuliano-Pro Livorno 3-1
Sestese-Fucecchio 0-1
Viareggio-Cerretese 3-1
domenica, 14 dicembre 2025, 18:29
Nessun tesserato rossonero si è presentato a fine gara in sala stampa, dunque continua, dopo Perignano, il silenzio dei gruppo squadra che nelle intenzioni è volto a trovare la massima concentrazione in queste gare prima della sosta di Natale.
venerdì, 12 dicembre 2025, 13:50
La Lucchese ha annunciato la partenza dell'e-commerce per il materiale sportivo della società. I tifosi rossoneri possono ora trovare il materiale in vendita, a cominciare dalle belle maglie firmate Kappa sia nella versione con gli sponsor che senza, all'indirizzo: https://www.lucchesecalcio.com/shop/
venerdì, 12 dicembre 2025, 13:34
L'attaccante rossonero Martino Ragghianti è stato convocato dalla Rappresentativa nazionale dilettanti Under 19 per il raduno dell'area Nord. Ragghianti, che è l'unico a livello della regione Toscana ad essere stato scelto, è stato convocato per mercoledì 17 dicembre, al Centro Sportivo Veronello a Calmasino. E' il solito giorno della finale...
venerdì, 12 dicembre 2025, 09:18
Lucchese-Cecina, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Luca Iglio della sezione AIA di Pistoia. Iglio sarà coadiuvato da Kevin Scanu di Valdarno e da Francesco Corcione di Pisa.