Trofeo Podistico Lucchese, ecco l'appuntamento del fine settimana

giovedì, 11 dicembre 2025, 09:22
Una manifestazione legata al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati dopo 1/1/2014) ed è previsto un premio di partecipazione oltre ai servizi di ristoro.
Domenica 14 dicembre a Lucca per la marcia "Christmas Run" organizzata dalla Misericordia di Lucca. Partenza presso il Foro Boario, percorsi di 3 - 6 - 10 - 16 km. Per tutte le informazioni potete consultare il sito luccapodismo.it oppure contattare il 3483863615 ed essere aggiunti al gruppo WhatsApp dedicato per essere così sempre aggiornati sulle prossime marce in programma.
mercoledì, 10 dicembre 2025, 09:16
Sedicesima di andata che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare:
domenica, 7 dicembre 2025, 16:31
Si sono concluse tutte le gare valide per la quindicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:
sabato, 6 dicembre 2025, 18:59
Nell'anticipo valido per la quindicesima di andata, la Cerretese ha battuto per 1-0 il Belvedere sul proprio terreno.
sabato, 6 dicembre 2025, 07:39
La gara Perignano-Lucchese, a cui ancora una volta non potranno assistere i tifosi rossoneri residenti in provincia di Lucca, sarà trasmessa in diretta sui canali social della Lucchese.