Trofeo Podistico Lucchese, l'appuntamento del fine settimana

Altre notizie brevi

giovedì, 4 dicembre 2025, 19:08

Con il cartellino giallo rimediato contro la Sestese, Ahmad Riad è stato squalificato per un turno di Coppa Italia e dunque dovrà saltare la finale contro la Sangiovannese, che, a sua volta, dovrà fare a meno di Niccolò Falligiani, a sua volta fermato per una gara.

mercoledì, 3 dicembre 2025, 16:43

Si è conclusa la prima semifinale valida per la fase regionale della Coppa Italia tra Sangiovannese e Valentino Mazzola. A andare in finale vincendo ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sullo 0-0, è stata la Sangiovannese che si è imposta per 5-4.

martedì, 2 dicembre 2025, 12:27

Un gravissimo lutto ha colpito la famiglia rossonera: è morto Umberto Ragghianti, il padre dell'attaccante Martino e noto medico della zona. "Tutta la società, lo staff tecnico e i compagni di squadra – si legge in una nota della società – si stringono attorno a Martino Ragghianti per la perdita...

lunedì, 1 dicembre 2025, 15:10

La semifinale di Coppa Italia fase regionale tra Lucchese e Sestese, in programma mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Nicolò Andrea Briganti della sezione AIA di Carrara. Briganti sarà coadiuvato da Gabriele Checchi di Viareggio e da Elena Tarandetti di Pontedera.