Ultima di andata, la Zenith vince nell'anticipo

Altre notizie brevi

venerdì, 19 dicembre 2025, 18:26

Ultima di andata che nel girone dei rossoneri coincide con il fine settimana prima delle feste natalizie. Ecco tutte le gare in programma:

venerdì, 19 dicembre 2025, 18:04

Fucecchio-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Guido Lachi della sezione AIA di Siena. Lachi sarà coadiuvato da Matteo Pacini e Clara De Matteis di Empoli.

giovedì, 18 dicembre 2025, 21:48

Riccardo Chiesa è un nuovo calciatore della Lucchese, terzino classe 2007, nato a Varese. Chiesa arriva dal Catanzaro, club con cui ha iniziato l’attuale stagione nel campionato Primavera 2. Ha già vestito la maglia della Lucchese durante la scorsa annata, quando ha disputato il campionato Primavera 3.

giovedì, 18 dicembre 2025, 21:46

Gaetano Mario Iommazzo, giocatore del Fucecchio, prossimo avversario dei rossoneri in campionato, è stato fermato per un turno dal giudice sportivo e dunque non sarà in campo domenica proprio nel match con la Lucchese.