Ultima di andata, tutti i risultati: si fa sotto il Viareggio

domenica, 21 dicembre 2025, 16:34
Si sono concluse tutte le gare valide per l'ultima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:
Fucecchio-Lucchese 2-2
Cenaia-Montespertoli 1-1
Perignano-Larcianese 2-0
Pro Livorno-Sestese 1-0
Cerretese-Castelnuovo G. 3-1
Real Forte-Viareggio 0-1
Cecina-Massese 2-0
Zenith Prato-San Giuliano 1-0
domenica, 21 dicembre 2025, 16:40
Anche al termine della gara contro il Fucecchio i tesserati rossoneri non rilasceranno dichiarazioni: va avanti il silenzio pre e post gara.
sabato, 20 dicembre 2025, 16:27
Si sono disputate due gare in anticipo sull'ultima di andata nel girone dei rossoneri. La Zenith Prato vincendo di misura si è riportata almeno temporaneamente al comando della classifica. Ecco i risultati:
venerdì, 19 dicembre 2025, 18:26
Ultima di andata che nel girone dei rossoneri coincide con il fine settimana prima delle feste natalizie. Ecco tutte le gare in programma:
venerdì, 19 dicembre 2025, 18:04
Fucecchio-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Guido Lachi della sezione AIA di Siena. Lachi sarà coadiuvato da Matteo Pacini e Clara De Matteis di Empoli.