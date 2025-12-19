Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

Ultima di andata, tutti i risultati: si fa sotto il Viareggio

domenica, 21 dicembre 2025, 16:34

Si sono concluse tutte le gare valide per l'ultima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

Fucecchio-Lucchese 2-2

Cenaia-Montespertoli 1-1

Perignano-Larcianese 2-0

Pro Livorno-Sestese 1-0

Cerretese-Castelnuovo G. 3-1

Real Forte-Viareggio 0-1

Cecina-Massese 2-0

Zenith Prato-San Giuliano 1-0

caffè bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

Altre notizie brevi

domenica, 21 dicembre 2025, 16:40

Nessun tesserato in sala stampa

Anche al termine della gara contro il Fucecchio i tesserati rossoneri non rilasceranno dichiarazioni: va avanti il silenzio pre e post gara.

sabato, 20 dicembre 2025, 16:27

Ultima di andata, la Zenith vince nell'anticipo

Si sono disputate due gare in anticipo sull'ultima di andata nel girone dei rossoneri. La Zenith Prato vincendo di misura si è riportata almeno temporaneamente al comando della classifica. Ecco i risultati:

ESSECIstampa

venerdì, 19 dicembre 2025, 18:26

Ultima di andata, le gare in programma

Ultima di andata che nel girone dei rossoneri coincide con il fine settimana prima delle feste natalizie. Ecco tutte le gare in programma:

venerdì, 19 dicembre 2025, 18:04

Fucecchio-Lucchese, arbitra Lachi di Siena

Fucecchio-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Guido Lachi della sezione AIA di Siena. Lachi sarà coadiuvato da Matteo Pacini e Clara De Matteis di Empoli.

Ricerca nel sito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company