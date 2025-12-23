Ultimo allenamento dell'anno per i rossoneri

Altre notizie brevi

mercoledì, 31 dicembre 2026, 09:13

Con il nuovo anno inizia il girone di ritorno per i rossoneri. Ecco tutte le gare in programma nella prima giornata nel fine settimana:

martedì, 30 dicembre 2026, 18:41

Il giudice sportivo ha comminato una multa di 700 euro alla Lucchese "per avere, propri sostenitori prima dell'inizio della gara, lanciato fumogeni sul terreno di gioco provocando danni al manto sintetico dell'impianto" nella gara di finale di Coppa Italia del 17 dicembre scorso.

lunedì, 29 dicembre 2026, 09:00

La Cerretese, prossima avversaria dei rossoneri, ha ufficializzato l'arrivo di due nuovi giocatori. Si tratti di Gianluca Camaiani attaccante classe 2003 proveniente dal Camaiore, e di Aurelio Stringara, centrocampista classe 2002 proveniente dal Perignano.

martedì, 23 dicembre 2025, 17:43

La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per il giorno 30 dicembre a Montevarchi per l'allenamento e la gara amichevole contro l'Atletico Levane Leona della Rappresentativa Under 19 regionale: tra essi anche i rossoneri Francesco Venanzi e Martino Ragghianti.