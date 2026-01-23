Castelnuovo G.-Lucchese, ecco dov'è la prevendita

mercoledì, 28 gennaio 2026, 22:07
L'Us Castelnuovo Garfagnana informa che la prevendita per la sola tribuna per la gara di sabato tra Castelnuovo e Lucchese avrà inizio giovedì dalle ore 12 alle 19,30 presso il bar dello stadio Nardini, mentre sabato le biglietterie apriranno alle ore 12,30. La società gialloblù invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo. Ai tifosi rossoneri sarà riservata interamente la curva (10 euro), fermo restando la possibilità anche di recarsi in tribuna (15 euro). Per il settore di curva la prevendita partirà solo sabato dalle 12,30.
mercoledì, 28 gennaio 2026, 08:07
Settima di ritorno che nel girone dei rossoneri si svolgerà nel prossimo fine settimana. Ecco le gare in programma:
domenica, 25 gennaio 2026, 17:03
il tecnico del Viareggio, Walter Vangioni, nonostante la sconfitta è contendo della prova dei suoi: "Sono contento di come i ragazzi hanno giocato contro una squadra fortissima, poi è chiaro che queste gare si decidono con gli episodi, ma ho visto un Viareggio forte, da sportivo accetto la sconfitta.
domenica, 25 gennaio 2026, 16:37
Si sono concluse tutte le gare valide per la sesta di ritorno del girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:
venerdì, 23 gennaio 2026, 10:43
Domani, sabato, 24 gennaio alle ore 11,30, in occasione del prossimo importante match con il Viareggio, Lucca United, gli appassionati rossoneri e la Lucchese Calcio rappresentata dalla dirigenza e da alcuni tesserati, si ritroveranno al Museo Rossonero per condividere un momento di comunanza e sostegno. "Compatti per raggiungere tutti insieme...