Giudice sportivo, maxi squalifica per il segretario rossonero Tota

giovedì, 8 gennaio 2026, 17:31
Maxi squalifica per il segretario rossonero Stefano Tota che era stato espulso nel finale burrascoso di Cerretese-Lucchese: il giudice sportivo lo ha fermato sino al 10 maggio prossimo perché "a fine gara rivolgeva al D.G. critica irrispettosa. Di poi all'esibizione del cartellino rosso si rendeva protagonista in ripetute e distinte circostanze di contegno minaccioso ed offensivo verso l'arbitro".
giovedì, 8 gennaio 2026, 14:29
Alessandro Selvini, tra i protagonisti in rossonero della salvezza sul campo della scorsa stagione e che si infortunò gravemente proprio nella fase finale del campionato, riparte dal Forlì. L'attaccante, di proprietà del Frosinone, è stato dato in prestito al Forlì.
giovedì, 8 gennaio 2026, 10:39
L'ex rossonero Elia Visconti, che ha giocato la prima parte della stagione al San Marino in serie D, è tornato in serie C: ha firmato un contratto con la Cavese sino al giugno prossimo. Con la maglia rossonera ha disputato oltre 150 partite.
mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:40
Il tecnico della Zenith Prato Settesoldi è contento del pari: "Il primo tempo siamo rimasti a Prato anche per merito della Lucchese, i ragazzi hanno accusato la gara, nella ripresa c'è stata la reazione. Quello che conta è il risultato: abbiamo avvantaggiato il Belvedere e il Viareggio.
mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:37
Si sono concluse tutte le gare valide per la seconda di ritorno. Ecco i risultati: