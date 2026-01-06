L'ex rossonero Selvini ricomincia dal Forlì

Altre notizie brevi

giovedì, 8 gennaio 2026, 10:39

L'ex rossonero Elia Visconti, che ha giocato la prima parte della stagione al San Marino in serie D, è tornato in serie C: ha firmato un contratto con la Cavese sino al giugno prossimo. Con la maglia rossonera ha disputato oltre 150 partite.

mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:40

Il tecnico della Zenith Prato Settesoldi è contento del pari: "Il primo tempo siamo rimasti a Prato anche per merito della Lucchese, i ragazzi hanno accusato la gara, nella ripresa c'è stata la reazione. Quello che conta è il risultato: abbiamo avvantaggiato il Belvedere e il Viareggio.

mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:37

Si sono concluse tutte le gare valide per la seconda di ritorno. Ecco i risultati:

martedì, 6 gennaio 2026, 09:25

Seconda di ritorno che nel girone dei rossoneri cade nel primo turno infrasettimanale del 2026. Ecco tutte le gare in programma: