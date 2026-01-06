Banca di Pescia

L'ex rossonero Selvini ricomincia dal Forlì

giovedì, 8 gennaio 2026, 14:29

Alessandro Selvini, tra i protagonisti in rossonero della salvezza sul campo della scorsa stagione e che si infortunò gravemente proprio nella fase finale del campionato, riparte dal Forlì. L'attaccante, di proprietà del Frosinone, è stato dato in prestito al Forlì. 

Altre notizie brevi

giovedì, 8 gennaio 2026, 10:39

L'ex rossonero Visconti passa alla Cavese

L'ex rossonero Elia Visconti, che ha giocato la prima parte della stagione al San Marino in serie D, è tornato in serie C: ha firmato un contratto con la Cavese sino al giugno prossimo. Con la maglia rossonera ha disputato oltre 150 partite.

mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:40

Mister Settesoldi: "Conta il risultato, la fine gennaio capiremo se la corsa è a tre o quattro"

Il tecnico della Zenith Prato Settesoldi è contento del pari: "Il primo tempo siamo rimasti a Prato anche per merito della Lucchese, i ragazzi hanno accusato la gara, nella ripresa c'è stata la reazione. Quello che conta è il risultato: abbiamo avvantaggiato il Belvedere e il Viareggio.

mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:37

Seconda di ritorno, tutti i risultati: vince il Belvedere

Si sono concluse tutte le gare valide per la seconda di ritorno. Ecco i risultati:

martedì, 6 gennaio 2026, 09:25

Seconda di ritorno, tutte le gare in programma

Seconda di ritorno che nel girone dei rossoneri cade nel primo turno infrasettimanale del 2026. Ecco tutte le gare in programma:

