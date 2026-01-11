Lucchese-Real Forte, arbitra Mauro di Pistoia

Altre notizie brevi

mercoledì, 14 gennaio 2026, 16:19

Quarta di campionato che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco tutte le gare in programma:

martedì, 13 gennaio 2026, 18:03

Il rossonero Martino Ragghianti è stato convocato nella rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 19 in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania e Abruzzo. I convocati dovranno presentarsi ha convocato mercoledì 14 gennaio presso il Centro Sportivo “ASD Villalba Ocres Moca” a Guidonia Montecelio...

martedì, 13 gennaio 2026, 08:48

Il mercoledì sera è a tinte rossonere su ReteMia: a cominciare da mercoledì 14 gennaio, alle ore 21,30, ecco una nuova trasmissione dedicata alla Lucchese, "Cuore rossonero": dibattito, curiosità e rubriche speciali nello scenario del Museo rossonero. La prima puntata sarà condotta da Gianluca Andreuccetti.

domenica, 11 gennaio 2026, 16:46

Si sono concluse tutte le gare valide per la terza di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati: