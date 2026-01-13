Mister Della Bona: "Abbiamo fatto poco, serve mettere di più in campo"

domenica, 18 gennaio 2026, 16:45

Il tecnico del Real Forte Querceta Della Bona non è assolutamente contento della prestazione dei suoi: "Venuti qui sapendo la forza della Lucchese, oggi la squadra rispetto ad altre partite ha sbagliato tanto, troppo leziosi e non ce lo possiamo permettere. Non abbiamo giocato bene, per errori nostri e bravura della Lucchese. Nel secondo tempo abbiamo osato un po' di più, cercando di creare qualche situazione ma abbiamo fatto poco".