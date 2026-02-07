Mister Fiale è il nuovo allenatore del Viareggio

Altre notizie brevi

domenica, 8 febbraio 2026, 19:21

L'ultimo pari esterno con la Larcianese (2-2) è stato fatale al tecnico del Viareggio Walter Vangioni che è stato esonerato in questi minuti. "La Società Viareggio Calcio, – si legge in una nota – comunica di aver sollevato l’allenatore Walter Vangioni dall’incarico di guida tecnica della prima squadra.La Società ringrazia...

domenica, 8 febbraio 2026, 16:35

Si sono concluse tutte le gare valide per l'ottava di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 7 febbraio 2026, 17:27

E' stata rinviata a data da destinarsi la gara valida per la 18° giornata del campionato Juniores Provinciali tra Lucchese e Capannori: il terreno di gioco di San Vito, dopo le abbondanti piogge di questi giorni, non era praticabile.

sabato, 7 febbraio 2026, 17:23

Nell'anticipo del sabato valido per l'ottava di ritorno nel girone dei rossoneri, il Real Forte ha vinto per 2-0 sul campo del Cenaia.