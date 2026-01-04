Banca di Pescia

Mister Settesoldi: "Conta il risultato, la fine gennaio capiremo se la corsa è a tre o quattro"

mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:40

Il tecnico della Zenith Prato Settesoldi è contento del pari: "Il primo tempo siamo rimasti a Prato anche per merito della Lucchese, i ragazzi hanno accusato la gara, nella ripresa c'è stata la reazione. Quello che conta è il risultato: abbiamo avvantaggiato il Belvedere e il Viareggio. Sul gol della Lucchese per me c'era il fallo. Corsa a tre o quattro? Dobbiamo attendere la fine di gennaio per capirlo"

Altre notizie brevi

mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:37

Seconda di ritorno, tutti i risultati: vince il Belvedere

Si sono concluse tutte le gare valide per la seconda di ritorno. Ecco i risultati:

martedì, 6 gennaio 2026, 09:25

Seconda di ritorno, tutte le gare in programma

Seconda di ritorno che nel girone dei rossoneri cade nel primo turno infrasettimanale del 2026. Ecco tutte le gare in programma:

lunedì, 5 gennaio 2026, 08:48

Lucchese-Zenith Prato, arbitra Poggianti di Livorno

Lucchese-Zenith Prato, in programma mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Andrea Poggianti della sezione AIA di Livorno. Poggianti sarà coadiuvato da Giacomo Di Legge di Pisa e da Giacomo Norgiolini di Arezzo.

domenica, 4 gennaio 2026, 17:40

Prima di ritorno, tutti i risultati: solo pari per Viareggio e Zenith

Si sono concluse tutte le gare valide per la prima di ritorno nel girone di ritorno per i rossoneri. Ecco i risultati:

