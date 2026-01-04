Mister Settesoldi: "Conta il risultato, la fine gennaio capiremo se la corsa è a tre o quattro"

mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:40

Il tecnico della Zenith Prato Settesoldi è contento del pari: "Il primo tempo siamo rimasti a Prato anche per merito della Lucchese, i ragazzi hanno accusato la gara, nella ripresa c'è stata la reazione. Quello che conta è il risultato: abbiamo avvantaggiato il Belvedere e il Viareggio. Sul gol della Lucchese per me c'era il fallo. Corsa a tre o quattro? Dobbiamo attendere la fine di gennaio per capirlo"