Mister Vangioni: "Gara alla pari, se avessimo fatto gol in occasione di quel fallo laterale con Galligani avrei chiesto di far risegnare la Lucchese"

domenica, 25 gennaio 2026, 17:03

il tecnico del Viareggio, Walter Vangioni, nonostante la sconfitta è contendo della prova dei suoi: "Sono contento di come i ragazzi hanno giocato contro una squadra fortissima, poi è chiaro che queste gare si decidono con gli episodi, ma ho visto un Viareggio forte, da sportivo accetto la sconfitta. Ora ripartiamo, mancano ancora undici gare. Non mi pare che si sia usciti dal campo dopo il gol della Lucchese, nel primo tempo abbiamo fatto noi la gara e meritavamo qualcosa di più. Ho fiducia: vedo la squadra che è in salute e vediamo dove arriveremo. Gli assenti? Abbiamo dovuto adattare alcune cose ma gli assenti fanno parte del calcio, abbiamo una rosa forte. Usciamo da Lucca più forti di quando siamo arrivati qui. Ora siamo a sette punti, ma andiamo avanti e vediamo. I minuti finali? Fa parte del gioco del calcio anche se la Lucchese in casa fa sparire i palloni fa un po' strano...Quello che è successo con Galligani? Doveva essere restituito il pallone, avessimo fatto gol avrei chiesto di rifarlo fare alla Lucchese non accetto simili situazioni. Se vuole andare via? Ha avuto richieste, ma resta con noi. La Lucchese è più forte? Nelle prime due gare sì, oggi no: sono orgoglioso di allenare la mia squadra”.