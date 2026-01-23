Mister Vangioni: "Gara alla pari, se avessimo fatto gol in occasione di quel fallo laterale con Galligani avrei chiesto di far risegnare la Lucchese"

domenica, 25 gennaio 2026, 17:03
il tecnico del Viareggio, Walter Vangioni, nonostante la sconfitta è contendo della prova dei suoi: "Sono contento di come i ragazzi hanno giocato contro una squadra fortissima, poi è chiaro che queste gare si decidono con gli episodi, ma ho visto un Viareggio forte, da sportivo accetto la sconfitta. Ora ripartiamo, mancano ancora undici gare. Non mi pare che si sia usciti dal campo dopo il gol della Lucchese, nel primo tempo abbiamo fatto noi la gara e meritavamo qualcosa di più. Ho fiducia: vedo la squadra che è in salute e vediamo dove arriveremo. Gli assenti? Abbiamo dovuto adattare alcune cose ma gli assenti fanno parte del calcio, abbiamo una rosa forte. Usciamo da Lucca più forti di quando siamo arrivati qui. Ora siamo a sette punti, ma andiamo avanti e vediamo. I minuti finali? Fa parte del gioco del calcio anche se la Lucchese in casa fa sparire i palloni fa un po' strano...Quello che è successo con Galligani? Doveva essere restituito il pallone, avessimo fatto gol avrei chiesto di rifarlo fare alla Lucchese non accetto simili situazioni. Se vuole andare via? Ha avuto richieste, ma resta con noi. La Lucchese è più forte? Nelle prime due gare sì, oggi no: sono orgoglioso di allenare la mia squadra”.
domenica, 25 gennaio 2026, 16:37
Si sono concluse tutte le gare valide per la sesta di ritorno del girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:
venerdì, 23 gennaio 2026, 10:43
Domani, sabato, 24 gennaio alle ore 11,30, in occasione del prossimo importante match con il Viareggio, Lucca United, gli appassionati rossoneri e la Lucchese Calcio rappresentata dalla dirigenza e da alcuni tesserati, si ritroveranno al Museo Rossonero per condividere un momento di comunanza e sostegno. "Compatti per raggiungere tutti insieme...
venerdì, 23 gennaio 2026, 08:39
Lucchese-Viareggio, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Luca Iglio della sezione AIA di Pistoia. Iglio sarà coadiuvato da Thomas Jordan di Firenze a da Matteo Mucci di Pistoia.
venerdì, 23 gennaio 2026, 08:33
Sesta di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare in programma: