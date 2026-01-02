Prima di ritorno, tutti i risultati: solo pari per Viareggio e Zenith

domenica, 4 gennaio 2026, 17:40
Si sono concluse tutte le gare valide per la prima di ritorno nel girone di ritorno per i rossoneri. Ecco i risultati:
Cerretese-Lucchese 1-1
Pro Livorno-Larcianese 1-1
Viareggio-Castelnuovo G. 0-0
Cecina-Cenaia 4-3
Zenith Prato-Massese 0-0
Fucecchio-Montespertoli 1-1
Belvedere-San Giuliano 3-1
Real Forte-Sestese 1-2
sabato, 3 gennaio 2026, 14:10
I botteghini dello stadio di Cerreto Guidi che domani ospiterà la Lucchese apriranno a partire dalle ore 13,15. Il costo del biglietto è di 10 euro e ai tifosi rossoneri saranno posizionati nella tribuna dell'impianto.
venerdì, 2 gennaio 2026, 18:08
Giovanni Bruzzaniti, ex attaccante rossonero, è stato ceduto dal Pineto al Catania per circa 400mila euro, cifra decisamente importante per la terza serie. Bruzzaniti anche in questa stagione è assoluto protagonista con 15 gol realizzati nella prima parte del campionato.
venerdì, 2 gennaio 2026, 09:11
Cerretese-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Duccio Magherini della sezione AIA di Prato. Magherini sarà coadiuvato da Marco Pancioni e da Gabriele Peloni di Arezzo.
mercoledì, 31 dicembre 2026, 09:13
Con il nuovo anno inizia il girone di ritorno per i rossoneri. Ecco tutte le gare in programma nella prima giornata nel fine settimana: