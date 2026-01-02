Prima di ritorno, tutti i risultati: solo pari per Viareggio e Zenith

Altre notizie brevi

sabato, 3 gennaio 2026, 14:10

I botteghini dello stadio di Cerreto Guidi che domani ospiterà la Lucchese apriranno a partire dalle ore 13,15. Il costo del biglietto è di 10 euro e ai tifosi rossoneri saranno posizionati nella tribuna dell'impianto.

venerdì, 2 gennaio 2026, 18:08

Giovanni Bruzzaniti, ex attaccante rossonero, è stato ceduto dal Pineto al Catania per circa 400mila euro, cifra decisamente importante per la terza serie. Bruzzaniti anche in questa stagione è assoluto protagonista con 15 gol realizzati nella prima parte del campionato.

venerdì, 2 gennaio 2026, 09:11

Cerretese-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Duccio Magherini della sezione AIA di Prato. Magherini sarà coadiuvato da Marco Pancioni e da Gabriele Peloni di Arezzo.

mercoledì, 31 dicembre 2026, 09:13

Con il nuovo anno inizia il girone di ritorno per i rossoneri. Ecco tutte le gare in programma nella prima giornata nel fine settimana: