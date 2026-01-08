Pro Livorno-Lucchese, arbitra Danesi di Pistoia

Altre notizie brevi

venerdì, 9 gennaio 2026, 08:44

Terza di ritorno che nel girone dei rossoneri sarà in programma in questo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare:

giovedì, 8 gennaio 2026, 17:31

Maxi squalifica per il segretario rossonero Stefano Tota che era stato espulso nel finale burrascoso di Cerretese-Lucchese: il giudice sportivo lo ha fermato sino al 10 maggio prossimo perché "a fine gara rivolgeva al D.G. critica irrispettosa.

giovedì, 8 gennaio 2026, 14:29

Alessandro Selvini, tra i protagonisti in rossonero della salvezza sul campo della scorsa stagione e che si infortunò gravemente proprio nella fase finale del campionato, riparte dal Forlì. L'attaccante, di proprietà del Frosinone, è stato dato in prestito al Forlì.

giovedì, 8 gennaio 2026, 10:39

L'ex rossonero Elia Visconti, che ha giocato la prima parte della stagione al San Marino in serie D, è tornato in serie C: ha firmato un contratto con la Cavese sino al giugno prossimo. Con la maglia rossonera ha disputato oltre 150 partite.