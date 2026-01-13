Banca di Pescia

Quarta di ritorno, tutti i risultati: vincono Zenith e Viareggio

domenica, 18 gennaio 2026, 16:51

Si sono concluse tutte le gare valide per la quarta di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

Lucchese-Real Forte 1-0

Sestese-Belvedere 2-0

Cenaia-Fucecchio 1-1

Montespertoli-Pro Livorno 0-3

Massese-Cerretese 0-1

Perignano-Cecina 1-1

San Giuliano-Viareggio 1-3

Larcianese-Zenith Prato 0-1

Altre notizie brevi

domenica, 18 gennaio 2026, 16:45

Mister Della Bona: "Abbiamo fatto poco, serve mettere di più in campo"

Il tecnico del Real Forte Querceta Della Bona non è assolutamente contento della prestazione dei suoi: "Venuti qui sapendo la forza della Lucchese, oggi la squadra rispetto ad altre partite ha sbagliato tanto, troppo leziosi e non ce lo possiamo permettere.

venerdì, 16 gennaio 2026, 15:03

Lucchese-Real Forte, arbitra Mauro di Pistoia

Lucchese-Real Forte Querceta, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Alessio Mauro della sezione AIA di Pistoia. Mauro sarà coadiuvato da Gianni Gambini di Pontedera a da Andrea Baldasseroni di Pistoia.

mercoledì, 14 gennaio 2026, 16:19

Quarta di ritorno, tutte le gare in programma

Quarta di campionato che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco tutte le gare in programma:

martedì, 13 gennaio 2026, 18:03

Ragghianti convocato nella Rappresentativa Dilettanti Under 19

Il rossonero Martino Ragghianti è stato convocato nella rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 19 in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania e Abruzzo. I convocati dovranno presentarsi ha convocato mercoledì 14 gennaio presso il Centro Sportivo “ASD Villalba Ocres Moca” a Guidonia Montecelio...

