Quarta di ritorno, tutti i risultati: vincono Zenith e Viareggio

Altre notizie brevi

domenica, 18 gennaio 2026, 16:45

Il tecnico del Real Forte Querceta Della Bona non è assolutamente contento della prestazione dei suoi: "Venuti qui sapendo la forza della Lucchese, oggi la squadra rispetto ad altre partite ha sbagliato tanto, troppo leziosi e non ce lo possiamo permettere.

venerdì, 16 gennaio 2026, 15:03

Lucchese-Real Forte Querceta, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Alessio Mauro della sezione AIA di Pistoia. Mauro sarà coadiuvato da Gianni Gambini di Pontedera a da Andrea Baldasseroni di Pistoia.

mercoledì, 14 gennaio 2026, 16:19

Quarta di campionato che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco tutte le gare in programma:

martedì, 13 gennaio 2026, 18:03

Il rossonero Martino Ragghianti è stato convocato nella rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 19 in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania e Abruzzo. I convocati dovranno presentarsi ha convocato mercoledì 14 gennaio presso il Centro Sportivo “ASD Villalba Ocres Moca” a Guidonia Montecelio...