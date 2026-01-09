Ragghianti convocato nella Rappresentativa Dilettanti Under 19

Altre notizie brevi

martedì, 13 gennaio 2026, 08:48

Il mercoledì sera è a tinte rossonere su ReteMia: a cominciare da mercoledì 14 gennaio, alle ore 21,30, ecco una nuova trasmissione dedicata alla Lucchese, "Cuore rossonero": dibattito, curiosità e rubriche speciali nello scenario del Museo rossonero. La prima puntata sarà condotta da Gianluca Andreuccetti.

domenica, 11 gennaio 2026, 16:46

Si sono concluse tutte le gare valide per la terza di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:

sabato, 10 gennaio 2026, 13:30

La gara tra Pro Livorno e Lucchese, a cui non potranno accedere i tifosi rossoneri per scelta dalla questura di Livorno, sarà trasmessa in diretta sul profilo Facebook ufficiale della Lucchese Calcio. L'appuntamento è per domenica a partire dalle 14,30.

venerdì, 9 gennaio 2026, 08:50

Pro Livorno-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Lorenzo Danesi della sezione AIA di Pistoia. Danesi sarà coadiuvato da Domenico De Stefano di Empoli e da Giovanni De Fazio di Pisa.