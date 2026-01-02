Banca di Pescia

Seconda di ritorno, tutte le gare in programma

martedì, 6 gennaio 2026, 09:25

Seconda di ritorno che nel girone dei rossoneri cade nel primo turno infrasettimanale del 2026. Ecco tutte le gare in programma:

Lucchese-Zenith Prato

Castelnuovo G.-Belvedere

Cenaia-Perignano

Larcianese-Fucecchio

Massese-Pro Livorno

Sestese-Cerretese

San Giuliano-Real Forte

Montespertoli-Cecina

 

 

Altre notizie brevi

lunedì, 5 gennaio 2026, 08:48

Lucchese-Zenith Prato, arbitra Poggianti di Livorno

Lucchese-Zenith Prato, in programma mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Andrea Poggianti della sezione AIA di Livorno. Poggianti sarà coadiuvato da Giacomo Di Legge di Pisa e da Giacomo Norgiolini di Arezzo.

domenica, 4 gennaio 2026, 17:40

Prima di ritorno, tutti i risultati: solo pari per Viareggio e Zenith

Si sono concluse tutte le gare valide per la prima di ritorno nel girone di ritorno per i rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 3 gennaio 2026, 14:10

Cerretese-Lucchese, biglietteria aperta dalle ore 13,15

I botteghini dello stadio di Cerreto Guidi che domani ospiterà la Lucchese apriranno a partire dalle ore 13,15. Il costo del biglietto è di 10 euro e ai tifosi rossoneri saranno posizionati nella tribuna dell'impianto.

venerdì, 2 gennaio 2026, 18:08

L'ex rossonero Bruzzaniti passa al Catania per una cifra record

Giovanni Bruzzaniti, ex attaccante rossonero, è stato ceduto dal Pineto al Catania per circa 400mila euro, cifra decisamente importante per la terza serie. Bruzzaniti anche in questa stagione è assoluto protagonista con 15 gol realizzati nella prima parte del campionato.

