Seconda di ritorno, tutti i risultati: vince il Belvedere

Altre notizie brevi

mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:40

Il tecnico della Zenith Prato Settesoldi è contento del pari: "Il primo tempo siamo rimasti a Prato anche per merito della Lucchese, i ragazzi hanno accusato la gara, nella ripresa c'è stata la reazione. Quello che conta è il risultato: abbiamo avvantaggiato il Belvedere e il Viareggio.

martedì, 6 gennaio 2026, 09:25

Seconda di ritorno che nel girone dei rossoneri cade nel primo turno infrasettimanale del 2026. Ecco tutte le gare in programma:

lunedì, 5 gennaio 2026, 08:48

Lucchese-Zenith Prato, in programma mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Andrea Poggianti della sezione AIA di Livorno. Poggianti sarà coadiuvato da Giacomo Di Legge di Pisa e da Giacomo Norgiolini di Arezzo.

domenica, 4 gennaio 2026, 17:40

Si sono concluse tutte le gare valide per la prima di ritorno nel girone di ritorno per i rossoneri. Ecco i risultati: