Sesta di ritorno, tutte le gare in programma

venerdì, 23 gennaio 2026, 08:33

Sesta di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare in programma:

Lucchese-Viareggio

Massese-Belvedere

Sestese-Castelnuovo G.

Cecina-Fucecchio

Perignano-Pro Livorno

Montespertoli-Cerretese

Larcianese-Real Forte

Cenaia-Zenith Prato

Altre notizie brevi

venerdì, 23 gennaio 2026, 10:43

Lucca United incontra la squadra e società

Domani, sabato, 24 gennaio alle ore 11,30, in occasione del prossimo importante match con il Viareggio, Lucca United, gli appassionati rossoneri e la Lucchese Calcio rappresentata dalla dirigenza e da alcuni tesserati, si ritroveranno al Museo Rossonero per condividere un momento di comunanza e sostegno. "Compatti per raggiungere tutti insieme...

venerdì, 23 gennaio 2026, 08:39

Lucchese-Viareggio, dirige Iglio di Pistoia

Lucchese-Viareggio, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Luca Iglio della sezione AIA di Pistoia. Iglio sarà coadiuvato da Thomas Jordan di Firenze a da Matteo Mucci di Pistoia.

giovedì, 22 gennaio 2026, 17:54

I rossoneri Venanzi e Ragghianti convocati nella Rappresentativa regionale Under 19

I rossoneri Francesco Venanzi e Martino Ragghianti sono stati convocati dalla Rappresentativa regionale Under 19 per la gara amichevole contro la Rappresentativa dell'Emilia Romagna in programma mercoledì 28 gennaio a Coverciano.

mercoledì, 21 gennaio 2026, 22:35

Quinta di ritorno, tutti i risultati: solo un pari per Zenith e Viareggio

Si sono concluse tutte le gare valide per la quinta di ritorno che nel girone dei rossoneri ha coinciso con il turno infrasettimanale del mercoledì. Ecco i risultati:

