Sesta di ritorno, tutti i risultati: crolla la Zenith Prato

Altre notizie brevi

domenica, 25 gennaio 2026, 17:03

il tecnico del Viareggio, Walter Vangioni, nonostante la sconfitta è contendo della prova dei suoi: "Sono contento di come i ragazzi hanno giocato contro una squadra fortissima, poi è chiaro che queste gare si decidono con gli episodi, ma ho visto un Viareggio forte, da sportivo accetto la sconfitta.

venerdì, 23 gennaio 2026, 10:43

Domani, sabato, 24 gennaio alle ore 11,30, in occasione del prossimo importante match con il Viareggio, Lucca United, gli appassionati rossoneri e la Lucchese Calcio rappresentata dalla dirigenza e da alcuni tesserati, si ritroveranno al Museo Rossonero per condividere un momento di comunanza e sostegno. "Compatti per raggiungere tutti insieme...

venerdì, 23 gennaio 2026, 08:39

Lucchese-Viareggio, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Luca Iglio della sezione AIA di Pistoia. Iglio sarà coadiuvato da Thomas Jordan di Firenze a da Matteo Mucci di Pistoia.

venerdì, 23 gennaio 2026, 08:33

Sesta di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare in programma: