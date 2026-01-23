Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

Sesta di ritorno, tutti i risultati: crolla la Zenith Prato

domenica, 25 gennaio 2026, 16:37

Si sono concluse tutte le gare valide per la sesta di ritorno del girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:

Lucchese-Viareggio 1-0

Massese-Belvedere 0-0

Sestese-Castelnuovo G. 1-1

Cecina-Fucecchio 2-2

Perignano-Pro Livorno 2-1

Montespertoli-Cerretese 2-1

Larcianese-Real Forte 0-0

Cenaia-Zenith Prato 2-1

caffè bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

Altre notizie brevi

domenica, 25 gennaio 2026, 17:03

Mister Vangioni: "Gara alla pari, se avessimo fatto gol in occasione di quel fallo laterale con Galligani avrei chiesto di far risegnare la Lucchese"

il tecnico del Viareggio, Walter Vangioni, nonostante la sconfitta è contendo della prova dei suoi: "Sono contento di come i ragazzi hanno giocato contro una squadra fortissima, poi è chiaro che queste gare si decidono con gli episodi, ma ho visto un Viareggio forte, da sportivo accetto la sconfitta.

venerdì, 23 gennaio 2026, 10:43

Lucca United incontra la squadra e società

Domani, sabato, 24 gennaio alle ore 11,30, in occasione del prossimo importante match con il Viareggio, Lucca United, gli appassionati rossoneri e la Lucchese Calcio rappresentata dalla dirigenza e da alcuni tesserati, si ritroveranno al Museo Rossonero per condividere un momento di comunanza e sostegno. "Compatti per raggiungere tutti insieme...

ESSECIstampa

venerdì, 23 gennaio 2026, 08:39

Lucchese-Viareggio, dirige Iglio di Pistoia

Lucchese-Viareggio, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Luca Iglio della sezione AIA di Pistoia. Iglio sarà coadiuvato da Thomas Jordan di Firenze a da Matteo Mucci di Pistoia.

venerdì, 23 gennaio 2026, 08:33

Sesta di ritorno, tutte le gare in programma

Sesta di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro completo delle gare in programma:

Ricerca nel sito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company