Settima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 28 gennaio 2026, 22:07

L'Us Castelnuovo Garfagnana informa che la prevendita per la sola tribuna per la gara di sabato tra Castelnuovo e Lucchese avrà inizio giovedì dalle ore 12 alle 19,30 presso il bar dello stadio Nardini, mentre sabato le biglietterie apriranno alle ore 12,30.

domenica, 25 gennaio 2026, 17:03

il tecnico del Viareggio, Walter Vangioni, nonostante la sconfitta è contendo della prova dei suoi: "Sono contento di come i ragazzi hanno giocato contro una squadra fortissima, poi è chiaro che queste gare si decidono con gli episodi, ma ho visto un Viareggio forte, da sportivo accetto la sconfitta.

domenica, 25 gennaio 2026, 16:37

Si sono concluse tutte le gare valide per la sesta di ritorno del girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati:

venerdì, 23 gennaio 2026, 10:43

Domani, sabato, 24 gennaio alle ore 11,30, in occasione del prossimo importante match con il Viareggio, Lucca United, gli appassionati rossoneri e la Lucchese Calcio rappresentata dalla dirigenza e da alcuni tesserati, si ritroveranno al Museo Rossonero per condividere un momento di comunanza e sostegno. "Compatti per raggiungere tutti insieme...