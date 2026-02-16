Corte di Appello, respinto il reclamo per la squalifica di Rotondo

giovedì, 19 febbraio 2026, 18:33

Niente da fare: Filippo Rotondo dovrà scontare tutte e cinque le giornate (quattro le ha già scontate) inflitte dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata a Grosseto contro il Belvedere. La Corte di Appello ha respinto il ricorso della società rossonera. "Dagli atti – si legge nelle movitazioni – emerge che la versione arbitrale appare chiara ed esaustiva. Per quanto attiene le tesi difensive della reclamante la Corte evidenzia che il termine “protesta smodata” potrebbe essere semmai equiparato ad un comportamento fortemente irriguardoso verso il D.G., tuttavia la frase riportata dal predetto nel primo rapporto appare sicuramente di matrice offensiva.In merito alla contestazione circa l’uscita dall’area tecnica il D.G. appare chiaro e non censurabile.In merito alla richiesta di circostanze attenuanti, il Collegio rileva che l’essere uscito dal terreno di gioco da parte del calciatore riveste un suo preciso dovere e che, se avesse continuato a protestare, la sanzione sarebbe stata maggiormente afflittiva.In merito al fatto che gli A.A. non abbiano segnalato alcunché nel rapporto di gara non comporta alcuna valenza in quanto l’arbitro ha provveduto personalmente a riportare il fatto contestato. Infine, in merito alle scuse che il calciatore avrebbe esposto alla terna arbitrale, nei documenti di questi ultimi non ne appare traccia.n conclusione, in tema di quantificazione della sanzione la Corte concorda con quanto posto in essere dal G.S.La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa".