Il Viareggio esonera mister Vangioni

Altre notizie brevi

domenica, 8 febbraio 2026, 16:35

Si sono concluse tutte le gare valide per l'ottava di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 7 febbraio 2026, 17:27

E' stata rinviata a data da destinarsi la gara valida per la 18° giornata del campionato Juniores Provinciali tra Lucchese e Capannori: il terreno di gioco di San Vito, dopo le abbondanti piogge di questi giorni, non era praticabile.

sabato, 7 febbraio 2026, 17:23

Nell'anticipo del sabato valido per l'ottava di ritorno nel girone dei rossoneri, il Real Forte ha vinto per 2-0 sul campo del Cenaia.

venerdì, 6 febbraio 2026, 08:54

Lucchese-San Giuliano, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Enrico Pappalardo della sezione AIA di Crema. Pappalardo sarà coadiuvato da Alessio Dennis Vedda e Francesco Ballarino di Firenze.