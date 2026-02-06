Banca di Pescia

Il Viareggio esonera mister Vangioni

domenica, 8 febbraio 2026, 19:21

L'ultimo pari esterno con la Larcianese (2-2) è stato fatale al tecnico del Viareggio Walter Vangioni che è stato esonerato in questi minuti. "La Società Viareggio Calcio, – si legge in una nota – comunica di aver sollevato l’allenatore Walter Vangioni dall’incarico di guida tecnica della prima squadra.La Società ringrazia Walter Vangioni per la professionalità, l’impegno e il lavoro svolto durante il periodo di collaborazione, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera".

Altre notizie brevi

domenica, 8 febbraio 2026, 16:35

Ottava di ritorno, tutti i risultati di giornata: solo pari per Zenith e Viareggio

Si sono concluse tutte le gare valide per l'ottava di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 7 febbraio 2026, 17:27

Juniores rossoneri, rinviata la gara per il maltempo

E' stata rinviata a data da destinarsi la gara valida per la 18° giornata del campionato Juniores Provinciali tra Lucchese e Capannori: il terreno di gioco di San Vito, dopo le abbondanti piogge di questi giorni, non era praticabile.

sabato, 7 febbraio 2026, 17:23

Ottava di ritorno, il Real Forte vince in trasferta nell'anticipo

Nell'anticipo del sabato valido per l'ottava di ritorno nel girone dei rossoneri, il Real Forte ha vinto per 2-0 sul campo del Cenaia.

venerdì, 6 febbraio 2026, 08:54

Lucchese-San Giuliano, arbitra Pappalardo di Crema

Lucchese-San Giuliano, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Enrico Pappalardo della sezione AIA di Crema. Pappalardo sarà coadiuvato da Alessio Dennis Vedda e Francesco Ballarino di Firenze.

