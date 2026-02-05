Juniores rossoneri, rinviata la gara per il maltempo

sabato, 7 febbraio 2026, 17:27

E' stata rinviata a data da destinarsi la gara valida per la 18° giornata del campionato Juniores Provinciali tra Lucchese e Capannori: il terreno di gioco di San Vito, dopo le abbondanti piogge di questi giorni, non era praticabile.