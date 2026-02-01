Lucchese-San Giuliano, arbitra Pappalardo di Crema

venerdì, 6 febbraio 2026, 08:54

Lucchese-San Giuliano, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Enrico Pappalardo della sezione AIA di Crema. Pappalardo sarà coadiuvato da Alessio Dennis Vedda e Francesco Ballarino di Firenze.