Lutto in casa rossonera: muore l'ex Barducci

sabato, 21 febbraio 2026, 14:23

E' morto all'età di 70 anni William Barducci, ex attaccante rossonero degli anni '80. Barducci ha indossato 30 volte la maglia della Lucchese realizzando 10 gol tra il 1982 e il 1985. Originario di Santarcangelo di Romagna, ha vestito anche le maglie di Pontedera, Livorno, Spezia e Fiorentina. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.