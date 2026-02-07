Banca di Pescia

Nona di ritorno, tutte le gare in programma

mercoledì, 11 febbraio 2026, 16:25

Nona di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco tutte le gare in programma:

Sestese-Lucchese

Castelnuovo G.-Larcianese

Belvedere-Cenaia

Real Forte-Perignano

Zenith Prato-Fucecchio

San Giuliano-Massese

Viareggio-Montespertoli

Cerretese-Cecina

Altre notizie brevi

martedì, 10 febbraio 2026, 08:24

Mister Fiale è il nuovo allenatore del Viareggio

Dopo l'esonero di mister Vangioni ufficializzato a fine del pari esterno contro la Larcianese, il Viareggio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Lorenzo Fiale.

domenica, 8 febbraio 2026, 19:21

Il Viareggio esonera mister Vangioni

L'ultimo pari esterno con la Larcianese (2-2) è stato fatale al tecnico del Viareggio Walter Vangioni che è stato esonerato in questi minuti. "La Società Viareggio Calcio, – si legge in una nota – comunica di aver sollevato l’allenatore Walter Vangioni dall’incarico di guida tecnica della prima squadra.La Società ringrazia...

domenica, 8 febbraio 2026, 16:35

Ottava di ritorno, tutti i risultati di giornata: solo pari per Zenith e Viareggio

Si sono concluse tutte le gare valide per l'ottava di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 7 febbraio 2026, 17:27

Juniores rossoneri, rinviata la gara per il maltempo

E' stata rinviata a data da destinarsi la gara valida per la 18° giornata del campionato Juniores Provinciali tra Lucchese e Capannori: il terreno di gioco di San Vito, dopo le abbondanti piogge di questi giorni, non era praticabile.

