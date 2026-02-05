Ottava di ritorno, il Real Forte vince in trasferta nell'anticipo

sabato, 7 febbraio 2026, 17:23
Nell'anticipo del sabato valido per l'ottava di ritorno nel girone dei rossoneri, il Real Forte ha vinto per 2-0 sul campo del Cenaia.
sabato, 7 febbraio 2026, 17:27
E' stata rinviata a data da destinarsi la gara valida per la 18° giornata del campionato Juniores Provinciali tra Lucchese e Capannori: il terreno di gioco di San Vito, dopo le abbondanti piogge di questi giorni, non era praticabile.
venerdì, 6 febbraio 2026, 08:54
Lucchese-San Giuliano, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Enrico Pappalardo della sezione AIA di Crema. Pappalardo sarà coadiuvato da Alessio Dennis Vedda e Francesco Ballarino di Firenze.
venerdì, 6 febbraio 2026, 08:51
Nuova convocazione per il rossonero Martino Ragghianti che farà parte della Rappresentativa Regionale Under 19 nella gara che si terrà il prossimo 11 febbraio a Firenze contro la Colligiana.
giovedì, 5 febbraio 2026, 08:13
