Ottava di ritorno, il Real Forte vince in trasferta nell'anticipo

Altre notizie brevi

sabato, 7 febbraio 2026, 17:27

E' stata rinviata a data da destinarsi la gara valida per la 18° giornata del campionato Juniores Provinciali tra Lucchese e Capannori: il terreno di gioco di San Vito, dopo le abbondanti piogge di questi giorni, non era praticabile.

venerdì, 6 febbraio 2026, 08:54

Lucchese-San Giuliano, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Enrico Pappalardo della sezione AIA di Crema. Pappalardo sarà coadiuvato da Alessio Dennis Vedda e Francesco Ballarino di Firenze.

venerdì, 6 febbraio 2026, 08:51

Nuova convocazione per il rossonero Martino Ragghianti che farà parte della Rappresentativa Regionale Under 19 nella gara che si terrà il prossimo 11 febbraio a Firenze contro la Colligiana.

giovedì, 5 febbraio 2026, 08:13

Ottava di ritorno che nel girone dei rossoneri si disputa nel prossimo fine settimana. Ecco il quadro delle gare in programma: