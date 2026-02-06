Ottava di ritorno, tutti i risultati di giornata: solo pari per Zenith e Viareggio

domenica, 8 febbraio 2026, 16:35
Si sono concluse tutte le gare valide per l'ottava di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:
Lucchese-San Giuliano 2-0
Montespertoli-Belvedere 0-0
Massese-Castelnuovo G. 1-1
Fucecchio-Pro Livorno 1-1
Perignano-Cerretese 0-0
Cenaia-Real Forte 0-2
Larcianese-Viareggio 1-1
Cecina-Zenith Prato 1-1
domenica, 8 febbraio 2026, 19:21
L'ultimo pari esterno con la Larcianese (2-2) è stato fatale al tecnico del Viareggio Walter Vangioni che è stato esonerato in questi minuti. "La Società Viareggio Calcio, – si legge in una nota – comunica di aver sollevato l’allenatore Walter Vangioni dall’incarico di guida tecnica della prima squadra.La Società ringrazia...
sabato, 7 febbraio 2026, 17:27
E' stata rinviata a data da destinarsi la gara valida per la 18° giornata del campionato Juniores Provinciali tra Lucchese e Capannori: il terreno di gioco di San Vito, dopo le abbondanti piogge di questi giorni, non era praticabile.
sabato, 7 febbraio 2026, 17:23
Nell'anticipo del sabato valido per l'ottava di ritorno nel girone dei rossoneri, il Real Forte ha vinto per 2-0 sul campo del Cenaia.
venerdì, 6 febbraio 2026, 08:54
Lucchese-San Giuliano, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Enrico Pappalardo della sezione AIA di Crema. Pappalardo sarà coadiuvato da Alessio Dennis Vedda e Francesco Ballarino di Firenze.