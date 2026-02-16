Rappresentativa Under 19, ancora una convocazione per Ragghianti

Altre notizie brevi

giovedì, 19 febbraio 2026, 18:33

Niente da fare: Filippo Rotondo dovrà scontare tutte e cinque le giornate (quattro le ha già scontate) inflitte dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata a Grosseto contro il Belvedere. La Corte di Appello ha respinto il ricorso della società rossonera.

mercoledì, 18 febbraio 2026, 08:19

Decima di ritorno che nel girone A di Eccellenza vedrà riposare proprio la Lucchese. Ecco il quadro delle gare in programma nel prossimo fine settimana:

martedì, 17 febbraio 2026, 11:33

Il Basketball Club Lucca comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con Andrea Vignali, accogliendo la richiesta di risoluzione formulata nei giorni scorsi dall'atleta. Ad Andrea Vignali vanno i ringraziamenti della società per l'impegno sino ad oggi profuso ed i più sinceri auguri per tutti i suoi progetti futuri.

lunedì, 16 febbraio 2026, 14:06

Qualche giorno in più per recuperare le forze, sia fisiche che mentali: i rossoneri si ritroveranno solo mercoledì per la ripresa degli allenamenti in considerazione del fatto che domenica prossima riposeranno in campionato. La prossima gara in calendario è infatti il derby con la Massese previsto al Porta Elisa il...