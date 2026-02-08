Sestese-Lucchese, arbitra Bragazzi di Carrara

venerdì, 13 febbraio 2026, 08:24

Sestese-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Mathia Bragazzi della seziona AIA di Carrara. Bragazzi sarà coadiuvato da Federico Aldi e Mirko Gioia di Valdarno.