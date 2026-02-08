Sestese-Lucchese, arbitra Bragazzi di Carrara

venerdì, 13 febbraio 2026, 08:24
Sestese-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Mathia Bragazzi della seziona AIA di Carrara. Bragazzi sarà coadiuvato da Federico Aldi e Mirko Gioia di Valdarno.
mercoledì, 11 febbraio 2026, 16:25
Nona di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena nel prossimo fine settimana. Ecco tutte le gare in programma:
martedì, 10 febbraio 2026, 08:24
Dopo l'esonero di mister Vangioni ufficializzato a fine del pari esterno contro la Larcianese, il Viareggio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Lorenzo Fiale.
domenica, 8 febbraio 2026, 19:21
L'ultimo pari esterno con la Larcianese (2-2) è stato fatale al tecnico del Viareggio Walter Vangioni che è stato esonerato in questi minuti. "La Società Viareggio Calcio, – si legge in una nota – comunica di aver sollevato l’allenatore Walter Vangioni dall’incarico di guida tecnica della prima squadra.La Società ringrazia...
domenica, 8 febbraio 2026, 16:35
Si sono concluse tutte le gare valide per l'ottava di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: